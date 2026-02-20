Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Sabato 21 febbraio alle ore 19:00 presso il Salotto Cinese (Sala degli Uccelli) del Palazzo Ducale di Martina Franca saranno inaugurate in anteprima le mostre della sesta edizione di Manuscripta, il Festival della Letteratura a Fumetti.

Il festival itriano dedicato al fumetto d’autore si svolgerà dal 12 al 15 marzo 2026 e coinvolgerà studenti e appassionati del mondo della nona arte.

Questa VI edizione è legata al mondo dei mostri: da Frankenstein a Dracula, dall’Uomo lupo a Mister Hyde, da Cthulhu al Golem, mostri spaventosi sanguinari creati dall’immaginazione e resi immortali dalla letteratura.

Accanto ad essi, anche quelli veri in giacca e cravatta, in divisa, in abiti religiosi.

I mostri che hanno riempito le pagine oscure della nostra Storia, da Hitler a Netanyahu, da Pablo Escobar e Totò Riina. Ma non solo, ci saranno anche i mostri che appartengono alla tradizione popolare italiana e a quella internazionale, li scopriremo in un viaggio straordinario intrapreso dai giovani artisti del Liceo Artistico Da Vinci di Martina Franca e del Don Quirico Punzi di Cisternino.

Palazzo Ducale ospiterà un mostro in carne e ossa, anche se per pochi giorni…un mostro del Fumetto internazionale.

Nel corso della serata sarà svelato il programma dell’edizione 2026 che quest’anno prevede diversi incontri con gli autori, presentazioni, masterclass, laboratori.

Nel corso della serata interverranno: Carlo Dilonardo (assessore alle Attività Culturali), Piero Angelini (direttore artistico Manuscripta) e Roberto Romano (APS Terra Terra).

“Con grande entusiasmo presentiamo la sesta edizione di Manuscripta, il Festival della Letteratura a fumetti” ha dichiarato l’assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo. “Il tema di quest’anno, dedicato ai mostri di ieri e di oggi, reali e immaginari, ci condurrà in un viaggio affascinante tra creature rese immortali della letteratura e mostri della tradizione popolare italiana e internazionale. Il programma dell’edizione 2026 prevede diversi incontri con gli autori, presentazioni, mostre, masterclass e laboratori. Invitiamo appassionati e curiosi a lasciarsi sorprendere da un festival che celebra il fumetto come linguaggio universale.”

Il Festival della letteratura a fumetti è organizzato dall’Associazione Terra Terra, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca – Assessorato alle Politiche Giovanili e Attività culturali e si inserisce nelle attività del Progetto Galattica – Nodo di Martina Franca.