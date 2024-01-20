Fra le regioni oggi in allerta (immagine home page tratta da dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia centrosettentrionale.
Nevicate al di sopra dei 400 – 600 metri s.l.m. sulla Puglia centrosettentrionale, con apporti al suolo moderati.
Venti: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale; forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.