Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 22 dicembre al Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” della compagnia Burambò prosegue la prima edizione di “Briciole“. La rassegna teatrale per bambini e famiglie è organizzata dal Comune di Collepasso, nell’ambito delle iniziative del locale Coordinamento pedagogico, in collaborazione con l’associazione culturale Ura Teatro, con la direzione artistica di Laura Scorrano, e con il sostegno della Regione Puglia grazie al Sistema integrato di educazione e istruzione ZeroSei. Per questo secondo appuntamento, alle 17:30 (ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al 3285317676), in scena lo spettacolo “L’elefante smemorato e la papera ficcanaso” di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli della compagnia Burambò (dai 3 anni – tout public). Un vecchio elefante non riesce a dormire. I brutti ricordi lo attanagliano. Un giorno li soffia dentro alcuni palloncini rossi che volano via, lasciando l’elefante smemorato. Quand’ecco entrare, o meglio “ficcarsi”, nella sua vita una papera che lo tempesta di domande a cui non riesce a rispondere. Papera Teresina è determinata, gli suggerisce di fare una passeggiata per riprendere contatto con il mondo. Il grosso animale parte all’avventura e senza saperlo, andrà incontro a quanto già capitato e dimenticato. Sarà difficile per lui difendersi dai pericoli, tanto da finire in una gabbia allo zoo. Scoprirà così che i ricordi sono necessari, belli e brutti, e conservarli può tornare utile nel bisogno. Teresina, ormai amica inseparabile, ha l’idea giusta al momento giusto. Quale sarà? Certe cose si scoprono vivendo, altre sognando oppure andando a teatro.

Domenica 29 dicembre alle 17:30 la rassegna accoglierà “Escargot” del Teatro del Piccione di e con Danila Barone per la regia di Antonio Panella (dai 2 anni – tout public). Casa è il luogo sicuro, la tana, il focolare. Casa è il punto fermo che dà sicurezza. Da cui partire e a cui ritornare. È l’archetipo dello stare, del costruire. Ma se la casa è una chiocciola, se il punto fermo è in continuo movimento allora stare e muoversi si intrecciano e si sovrappongono. Il paradosso del movimento stanziale prende forma, ritmo e spazio. La forma è quella della spirale, che incarna perfettamente il bisogno di mutamento costante, di ricerca e di scoperta. Il ritmo è quello lento e costante, che si impone alla frenesia del mondo civile ma al tempo stesso si adatta alle regole del ritmo naturale. Lo spazio è quello possibile, quello che segue i limiti ed i confini delle proprie risorse, energie e necessità. Si arriva fin dove si vuole e si può. Una chiocciola – una Escargot – una creatura di genere, età e provenienza indefinita, si aggira con andamento costante e leggero. Porta con sé una casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel suo migrare, nel suo attraversare le stagioni incontra persone , luoghi e mondi. Li porta con sé. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala in un incontro poetico e lieve, restituendoli in forma di racconto. Lasciando dietro di sé il segno del suo stare. Senza fretta e con stupita meraviglia.

Briciole proseguirà, sempre alle 17:30 nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria, con “La bottega dei giocattoli” di Crest (lunedì 6 gennaio), “Paloma, ballata controtempo” di Factory Compagnia Transadriatica e Teatro Koi (domenica 19 gennaio) e “Bertuccia all’inferno” di Ura Teatro (domenica 2 febbraio). Nei giorni degli spettacoli la libreria “La soffitta senza tetto” sarà presente con un’interessante proposta di libri e albi illustrati. In programma anche un laboratorio per la fascia 0|3 anni condotto da Zeromeccanico Teatro e alcuni incontri tematici incentrati sulle emozioni. Questo sarà solo l’inizio di un percorso che proseguirà in primavera con nuove sorprese e attività.

