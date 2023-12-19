rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Gambero Rosso, top italian food 2024: c’è il capocollo di Salumi Martina Franca Suino nero di Puglia

19 Dicembre 2023
Screenshot 20231219 174317

Di seguito il comunicato:

Gli esperti di Gambero Rosso hanno decretato l’indiscussa qualità del Capocollo di Martina Franca ottenuto dal “suino nero pugliese” della Azienda SALUMI MARTINA FRANCA SRL inserendolo nella guida TOP ITALN FOOD 2024 GAMBERO ROSSO

La guida Top Italian Food, quest’anno alla sua ottava edizione, è il risultato di una ricerca quotidiana, settore dopo settore, volta a scoprire le aziende che attraverso la loro filiera e i loro prodotti offrono eccellenza e qualità riuscendo a mantenere viva la comunicazione tra tradizione e innovazione. Sono più di trent’anni, infatti, che Gambero Rosso si dedica a questo, a fare scouting per selezionare quelle che sono le eccellenze del nostro settore agroalimentare. Compito questo non così arduo in termini di qualità perché in Italia abbiamo, da nord a sud, produttori piccoli, medi e grandi che inseguono l’eccellenza giorno dopo giorno.

Promozione del Made in Italy

L’obiettivo primario della guida Top Italian Food risiede nella promozione del made in Italy non solo in Italia ma soprattutto all’estero, dove purtroppo la concorrenza di prodotti italian sounding spesso offusca e toglie spazio, in maniera sleale per il consumatore, ai veri prodotti italiani che invece meritano più visibilità, quella che infatti Gambero Rosso si impegna a dare con questa guida e con la sua diffusione. È questo il motivo di una guida edita in tre lingue: italiano, inglese e cinese.

La premiazione è avvenuta lunedi 18 dicembre  nella splendida cornice del Palazzo Brancaccio Viale del Monte Oppio, 7 – 00184 Roma

 

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione