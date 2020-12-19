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Ristoratori di Brindisi in posa in mutande per il calendario 2021 Presentazione martedì

19 Dicembre 2020
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Di seguito il comunicato:
Nell’intento di sottolineare la difficile situazione del settore della ristorazione a livello locale e nazionale, l’Associazione Pani e Pesci di Brindisi ha ideato e concretizzato “In mutande”, un calendario 2021 all’interno del quale, gli stessi membri del sodalizio imprenditoriale, hanno posato, rigorosamente in intimo, per lanciare un messaggio tangibile, simbolo del complicato momento causato dall’Emergenza Sanitaria. 
 
Il calendario “In mutande” sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa convocata per martedì 22 dicembre alle ore 11:30 nella Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, alla presenza delle associazioni di categoria, dei membri dell’associazione protagonisti dell’opera e di quanti hanno collaborato alla realizzazione. 
 
Nel corso della presentazione, moderata dal giornalista brindisino Nico Lorusso, interverranno, tra gli altri, Cosimo Alfarano, presidente dell’Associazione Pani e Pesci e il fotografo Dario Rovere che ha realizzato gli scatti che compongono i dodici mesi del calendario. 
 
L’eloquente titolo dell’almanacco intende sintetizzare da un lato il contenuto dello stesso e dall’altro, con un gioco di parole semplice e diretto, le condizioni critiche in cui versa l’economia dell’intero distretto.  

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