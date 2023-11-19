Djokovic ha giocato una partita quasi perfetta, Sinner no. Così il serbo ha vinto, con il punteggio di 2-0 (6-3 6-3) per la settima volta l’Atp finale. L’italiano ha portato per la prima volta il nostro Paese ad essere rappresentato ad un livello così alto nel torneo dei maestri del tennis maschile e le premesse perché si ripeta e lo vinca ci sono tutte.

Non solo il tennis nella domenica sportiva. Anche il calcio ad esempio, con i campionati in cui sono impegnate squadre pugliesi.

Serie C girone C: fra le partite odierne Foggia-Messina 2-0, Monopoli-Benevento 3-0, Monterosi Tuscia Virtus Francavilla Fontana 1-0, Potenza-Audace Cerignola 2-2. In classifica dopo quattordici giornata Juve Stabia al comando con 29 punti davanti ad Avellino, Az Picerno e Benevento (26). Le pugliesi: Taranto sesto a quota 23, Foggia nono con 21 punti davanti all’Audace Cerignola (20). Monopoli con Catania e Potenza dodicesimo a quota 18, Virtus Francavilla Fontana diciassettesima con 12 punti, Brindisi penultimo con 20 punti davanti al Monterosi Tuscia in ventesima ed ultima posizione con 9 punti.

Serie D girone H: Casarano-Santa Maria Cilento 2-0, Fidelis Andria-Barletta 4-3, Gelbison-Bitonto 1-0, Gravina in Puglia-Paganese 2-3, Martina-Angri 2-1, Nardò-Manfredonia 1-1, Palmese-Città di Gallipoli 3-0, Rotonda-Matera 2-1, Team Altamura-Città di Fasano 1-0. Classifica dopo la dodicesima giornata: Team Altamura 26 punti, Casarano 23, Gelbison e Nardò 21, Città di Fasano-Fidelis Andria-Martina 20, Barletta 19, Matera 18, Paganese 17, Rotonda 16, Santa Maria Cilento 12, Angri 11, Manfredonia-Palmese 10, Città di Gallipoli-Gravina in Puglia 9, Bitonto 8.