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Corona virus: due medici morti nel foggiano Anelli: appello alle istituzioni

19 Novembre 2020
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Di Michele Vigilante:

Due medici sono deceduti in provincia di Foggia a causa del Covid. A riferirlo è il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici, Filippo Anelli, che invita le istituzioni a tenere alta la guardia in relazione alle misure di sicurezza. «Duecento colleghi» morti in Italia, «un dato che ricorda una progressione, soprattutto negli ultimi dieci giorni, che ci rimanda al periodo più buio della prima fase della pandemia. Questi decessi ripropongono in maniera drammatica il tema della sicurezza sul posto di lavoro- scrive Anelli-. Invitiamo tutti gli amministratori ad una attenta e scrupolosa attuazione delle procedure di sicurezza sia in ambito ospedaliero che sul territorio attraverso la distribuzione e la fornitura di un sufficiente quantitativo dei dpi e l’utilizzo delle Usca». Le ultime due vittime sono «espressione della difficoltà che sta vivendo la mia regione (la Puglia ndc)- commenta Anelli-. Alle famiglie il cordoglio e la vicinanza della Fnomceo».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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