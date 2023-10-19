Nei due giorni scorsi si è svolto il forum a Taranto (immagine di home page tratta da re-think.today).

Di seguito un comunicato diffuso da Subito:



In occasione del Re-think Circular Economy Forum di Taranto, Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 16 milioni di utenti unici al mese[2] – ha posto l’attenzione sul mercato del second hand dimostrando come la passione per l’usato e la compravendita di beni di seconda mano non siano semplicemente mode o tendenze passeggere ma una scelta consapevole degli italiani per fare bene alle persone, al paese e al pianeta.

Tendenza, questa, molto forte in Puglia, regione in cui i consumatori hanno adottato con consapevolezza comportamenti sostenibili facendoli diventare vere e proprie abitudini di consumo.

Basti pensare che, secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa per Subito[3], ben il 64% dei pugliesi ha acquistato o venduto prodotti usati, una tendenza che rappresenta a tutti gli effetti un’azione concreta a favore dell’ambiente e dell’economia circolare, superando i dati nazionali che si attestano sul 57%. Dato confermato anche dalle motivazioni per le quali i pugliesi hanno dichiarato di comprare second hand: il 47% perché crede nel riuso degli oggetti, il 45% perché lo ritiene un modo smart per un’economia sostenibile.

La second hand in Puglia ha generato nel 2022 un valore di 2,5 miliardi di euro, posizionando la regione al quarto posto in Italia. Di questi, oltre 1,7 miliardi derivano dalla compravendita online, preferita dalla maggior parte dei pugliesi. Il guadagno medio per chi ha venduto è stato di circa 1.200 euro, superiore al dato nazionale che si attesta intorno ai 1.000 Euro.

Subito ha voluto inoltre analizzare anche l’impatto ambientale dell’attività di compravendita sulla piattaforma in Puglia presentando i dati dello studio “Second Hand Effect 2022” commissionato a IVL (Istituto di Ricerca Ambientale Svedese). Il metodo utilizzato per lo studio è il LCA (Life Cycle Assesment)*, che tiene in considerazione l’intero ciclo di vita dell’oggetto e ne quantifica per tutto il periodo le sue emissioni di CO 2 : dall’estrazione delle materie prime, alla loro lavorazione, passando per la distribuzione fino al suo smaltimento.

In questo ambito la Puglia è l’ottava regione per CO 2 risparmiata. I pugliesi nel 2022 hanno venduto su Subito oltre 1 milione di oggetti contribuendo ad un risparmio totale di oltre 195mila di tonnellate di CO 2 . Chi sceglie l’economia dell’usato, infatti, da una parte regala una seconda vita alle cose, evitando la loro dismissione in discarica, dall’altra evita potenzialmente le emissioni di CO 2 e i costi ambientali della produzione di un bene nuovo.

Il numero assoluto è già abbastanza esplicativo, ma con alcune equivalenze applicate alla vita quotidiana risulta ancora più chiaro e tangibile l’effetto che un gesto semplice come quello di acquistare o vendere articoli di seconda mano può avere sul nostro Pianeta. Risparmiando oltre 195 mila tonnellate di CO 2 , infatti, è come se la Puglia avesse annullato le emissioni prodotte in un anno da tutti gli abitanti di Gioia del Colle, oppure alla quantità di anidride carbonica emessa dalla produzione di circa 3 milioni di biciclette o di 3 milioni di iPhone 13 e di 8 miliardi di cialde di caffè.

La scelta Second Hand dei pugliesi ha avuto un impatto diretto anche sulle materie prime; essa consente infatti di evitarne l’estrazione, la lavorazione e la produzione influendo quindi positivamente sul benessere del Pianeta. Nel 2022, grazie alle compravendite su Subito concluse nella regione, sono state risparmiate oltre 11mila tonnellate di plastica (quantitativo che equivale alla produzione di 212 milioni di bottiglie di plastica da 2 litri), oltre 76mila di tonnellate di acciaio (pari a 997km di binari) e ancora oltre 7mila tonnellate di alluminio.