rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

La chef di Ceglie Messapica ospite da oggi del programma tv di Antonella Clerici "È sempre mezzogiorno", Antonella Ricci ospite di varie puntate fino a giugno 2021

19 Ottobre 2020
ANTONELLA RICCI ANTONELLA CLERICI

Di seguito il comunicato:

Lunedì 19 ottobre #tiportoinpuglia! E’ l’invito della chef stella Michelin Antonella Ricci, regina indiscussa della cucina pugliese, che la prossima settimana sarà ospite nel nuovo programma di Antonella Clerici prodotto da Stand By Me. Alle ore 12 di lunedì 19 ottobre, su Rai Uno, andrà in onda “E’ sempre mezzogiorno” ed anche il fascino ed il sapore genuino della chef stellata Antonella Ricci. Da sempre nelle cucine e nel cuore dei suoi tantissimi fan, è ambasciatrice della Puglia più autentica.

Non si ferma il lavoro instancabile della famiglia Ricci che già 30 anni fa – con mamma Dora e papà Angelo Ricci – hanno iniziato a portare la cucina e la cultura gastronomica pugliese oltre oceano.

Uno, due, tre ciak si gira e la chef Antonella Ricci, ai fornelli come davanti alle telecamere è sempre se stessa: spontanea e mediterranea. La ricordiamo nell’amato programma di Antonella Clerici “La Prova del Cuoco” in numerosissime puntate. Ospite più volte di “Linea Verde” e “Decanter” con Federico Quaranta e Tinto. Giudice, insieme agli chef Claudio Sadler e Matteo Pisciotta in “Cena di Mezzanotte” su La Cinque.

Fino a giugno 2021, ad iniziare da lunedì 19 ottobre alle ore 12 Antonella Ricci – e con lei la Puglia – sarà ospite di alcune puntate di “E’ sempre mezzogiorno” su Rai Uno. L’invito è a far sentire, sintonizzandoci tutti, l’affetto verso la chef considerata in Italia e nel mondo ambasciatrice di Puglia.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione