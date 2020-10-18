Di seguito il comunicato:

Lunedì 19 ottobre #tiportoinpuglia! E’ l’invito della chef stella Michelin Antonella Ricci, regina indiscussa della cucina pugliese, che la prossima settimana sarà ospite nel nuovo programma di Antonella Clerici prodotto da Stand By Me. Alle ore 12 di lunedì 19 ottobre, su Rai Uno, andrà in onda “E’ sempre mezzogiorno” ed anche il fascino ed il sapore genuino della chef stellata Antonella Ricci. Da sempre nelle cucine e nel cuore dei suoi tantissimi fan, è ambasciatrice della Puglia più autentica.

Non si ferma il lavoro instancabile della famiglia Ricci che già 30 anni fa – con mamma Dora e papà Angelo Ricci – hanno iniziato a portare la cucina e la cultura gastronomica pugliese oltre oceano.

Uno, due, tre ciak si gira e la chef Antonella Ricci, ai fornelli come davanti alle telecamere è sempre se stessa: spontanea e mediterranea. La ricordiamo nell’amato programma di Antonella Clerici “La Prova del Cuoco” in numerosissime puntate. Ospite più volte di “Linea Verde” e “Decanter” con Federico Quaranta e Tinto. Giudice, insieme agli chef Claudio Sadler e Matteo Pisciotta in “Cena di Mezzanotte” su La Cinque.

Fino a giugno 2021, ad iniziare da lunedì 19 ottobre alle ore 12 Antonella Ricci – e con lei la Puglia – sarà ospite di alcune puntate di “E’ sempre mezzogiorno” su Rai Uno. L’invito è a far sentire, sintonizzandoci tutti, l’affetto verso la chef considerata in Italia e nel mondo ambasciatrice di Puglia.