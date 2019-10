Di seguito il comunicato:

I Borghi più Belli della Puglia rafforzano la loro coalizione e decidono di accelerare la costituzione dell’associazione regionale affidando il coordinamento delle attività a Mario Saponaro, assessore allo Sviluppo economico e Turismo del Comune di Cisternino.

Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea degli amministratori dei piccoli comuni pugliesi certificati dall’associazione nazionale, riunitasi questa mattina presso il Comune di Cisternino in occasione della VII Conferenza Internazionale dei Borghi del Mediterraneo.

Erano presenti i rappresentanti di 8 degli 11 Borghi più belli della Puglia: Luca Convertini, sindaco di Cisternino (BR); Domenica De Donno, assessore di Otranto (LE); Leonardo De Matthaeis, sindaco di Alberona (FG); Raimondo Giallella, sindaco di Pietramontecorvino (FG); Anna Maria Gioia, assessore di Maruggio (TA); Luana Grasso, assessore di Bovino (FG); Lucilla Parisi, sindaco di Roseto Valfortore (FG), Michele Sementino, sindaco di Vico del Gargano (FG).

“L’obiettivo condiviso è costruire un soggetto collettivo che rappresenti con maggiore forza le istanze dei Comuni aderenti all’associazione nazionale – commenta Mario Saponaro – tanto in seno all’associazione stessa che nei confronti delle istituzioni, a partire dalla Regione Puglia.

Abbiamo idee e progetti da proporre ed elaborare per tutelare e valorizzare i nostri patrimoni culturali, sociali, ambientali con l’intento di scongiurare lo spopolamento e il degrado, e di promuovere forme innovative e sostenibili di sviluppo.

Aver deciso di connettere e coordinare gli sforzi che ciascun amministratore compie per la propria comunità esprime la maturità raggiunta e la volontà di continuare ad evolvere il nostro impegno.

Ringrazio i sindaci per la fiducia riposta in me – conclude Mario Saponaro – e già a partire da domani sarò al lavoro per coordinare la fase costitutiva dell’associazione”.

“I migliori auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore regionale Mario Saponaro e a Lucilla Parisi indicata per il Consiglio Direttivo nazionale – ha dichiarato il presidente nazionale dell’associazione I Borghi più belli d’Italia – Un grazie sentito per la disponibilità dell’attuale membro del Consiglio Direttivo nazionale Raimondo Giallella”.