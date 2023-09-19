Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse del comune.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo pec: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it entro le ore 23:59 del 17/11/2023.
L’avviso e il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili al seguente link: https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_1075216_876_1.html#:~:text=%C2%A0Riferimenti%20normativi-,AVVISO%20PUBBLICO%20PER%20LA%20COSTITUZIONE%20DI%20UN%20ELENCO%20DI%20AVVOCATI%20DAL,DETERMINAZIONE%20DIRIGENZIALE%20N.%20215%20DEL%2013/09/2023%20REG.%20GEN.%203002),-Ufficio%3A%20Contenzioso