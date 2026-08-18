Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Saranno circa 150 i figuranti, musici e sbandieratori che, mercoledì 19 agosto, a partire dalle ore 17.30, animeranno lo spettacolare Corteo Storico dei cavalieri e monaci Calatrava. Saranno rievocati i tempi della “Prioria di Bamba”, con un viaggio a ritroso nel tempo che partirà dall’anno 1146, quando Orsara di Puglia legò la sua storia alla terra di Spagna.

Donne, uomini e bambini indosseranno stupendi abiti d’epoca, realizzati sartorialmente, la cui foggia è stata meticolosamente ricostruita anche dal punto di vista storico. Storie, vesti e vestigia di monaci guerrieri, di antichi cavalieri, tra la luce della Bibbia e il bagliore metallico delle armi, andranno a caratterizzare un evento a cui ogni anno partecipa tutto il paese. Il corteo partirà dall’Abbazia Sant’Angelo, in Largo San Michele, luogo simbolo della rievocazione storica. Sarà accompagnato da musici e sbandieratori. Particolarmente scenografico l’arrivo in Corso della Vittoria, nel ‘salotto di pietra’ del centro storico orsarese. In queste ore, fervono gli ultimi preparativi, con la consegna degli abiti agli orsaresi che incarneranno le personalità storiche dell’epoca.

L’ESTATE A ORSARA. Fino al 5 settembre, quando si svolgerà la 39esima edizione di GEO-Festa del Vino, il “paese dell’Orsa” sarà animato da moltissimi eventi. Sabato 22 agosto, in Largo San Michele, alle ore 21 si terrà il concerto tributo dell’Orchestra del Sud intitolato “Napule è: il mondo di Pino Daniele. Domenica 23 agosto, un evento davvero speciale: nel meraviglioso scenario dell’antico Convento di Orsara, dalle ore 21, una serata dedicata a “Francesco, una vita che parla, 800 anni dopo”. Martedì 25 agosto, alle ore 18, a Palazzo De Gregorio saranno premiate le personalità orsaresi che si sono distinte nello sport, nella cultura, nell’imprenditoria e nel valorizzare le eccellenze enogastronomiche del paese in tutto il mondo. Domenica 30 settembre, dalle 10.30, l’ormai tradizionale appuntamento con la “Merenda nell’uliveta”.