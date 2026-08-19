“Ho giocato tre numeri al lotto, 25 60 e 38” cantava Renato Carosone che sperava nel successo della canzone più che in quello economico qualora fossero usciti i numeri. Stavolta i numeri giocati sono stati quattro e l’anonimo che lo ha fatto non ha il “problema” di ottenere successo con una canzone perché il successo è arrivato con un sacco di soldi. Messi su con una giocata pressoché minima. Il che non è, da parte nostra, un’implicita esortazione al gioco. La fortuna vera, di questi tempi soprattutto, è la ssalute, quindi il lavoro e una vita tranquilla, non l’allinearsi casuale di quattro numeri.

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Di seguito un comunicato diffuso da Agipro:

Il Lotto sorride alla Puglia. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 18 agosto 2026, è stata centrata una vincita da 124.750 euro – la più alta di giornata – a Martina Franca, in provincia di Taranto. Il premio è stato messo a segno presso il punto vendita in Via Francesco Paolotti, grazie sei ambi, quattro terni e una quaterna realizzati con una giocata da 3 euro sulla ruota di Bari (numeri vincenti: 2 -3 56 – 59). Nella stessa regione, da segnalare anche i 9.750 euro vinti in Largo Rimembranza a Carapelle, in provincia di Foggia, grazie a tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,51 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 781,4 milioni di euro dall’inizio del 2026.