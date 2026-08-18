Di seguito il comunicato:

Con la seconda giornata in programma –mercoledì 19 agosto – entra nel vivo a Pulsano “Polso Sano”, la grande rievocazione storica che, giunta quest’anno alla 41ª edizione, è organizzata dalla Pro Loco di Pulsano con un ricco programma di iniziative ed eventi nel centro storico (dettaglio pagine social Pro Loco Pulsano) che avranno come epicentro il Castello De Falconibus.

Si segnalano la “Taverna Medievale”, un’area con pietanze e proposte gastronomiche ispirate all’alimentazione dell’epoca, e “Polso Sano Junior” con giochi e momenti di intrattenimento per i più piccoli ispirati al mondo medievale, tra questi il parco giochi in legno con circa 50 riproduzioni artigianali di giochi antichi interamente realizzati a mano, disponibili per i bambini e le famiglie.

A partire dalle ore 19.00 sarà possibile vivere una straordinaria esperienza visitando il villaggio medievale con le scenografie e le ambientazioni tematiche, tra queste quelle nel Castello De Falconibus con installazioni e spettacoli con serpenti, rapaci, cartomanti, fachiri, maghi, giochi antichi e altre attrazioni ispirate al Medioevo!

Per tutta la serata nelle stradine del centro storico ci saranno gli stand e le bancarelle del mercatino medievale, mentre nell’Hostaria delli Falconi sarà possibile degustare cibi e pietanze di ispirazione medievale.

Alle ore 20.30 in prenderà il via in Piazza Castello “La Giostra dei Rioni”, la competizione con le squadre degli otto rioni di Pulsano che si affronteranno in giochi e prove di abilità, forza, equilibrio e coordinazione ispirate alle antiche sfide medievali.

Nei Giardini del Castello – ore 21.00 – ci sarà la cena a tema medievale con ambientazione, allestimenti, pietanze e intrattenimento ispirati all’epoca, evento che precederà il suggestivo ingresso dei Reali di Polso Sano e la cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza dei figuranti e del pubblico, il momento che darà il via alle esibizioni itineranti con artisti di strada, spettacoli e animazione nelle principali aree della manifestazione.

La manifestazione “Polso Sano” 2026 è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Pulsano, ed è sponsorizzata da Montrone Automobili e da Massaro Edilizia.