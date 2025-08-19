Da Voce di Foggia:

Ha suscitato molto clamore una foto, diffusa nelle scorse ore da organi di informazione e diventata virale su scala nazionale, che ritraeva un uomo ed una donna mentre facevano sesso in Piazzale Vittorio Veneto, a Foggia. Il Comando di Polizia Locale si è prontamente attivato, partendo dall’esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel Quartiere Ferrovia, e dopo qualche ora due pattuglie, composte da personale del nucleo Infortunistica e del Pronto Impiego, sono riuscite ad identificare e fermare la donna, di nazionalità italiana.

A suo carico, sono state contestate e notificate violazioni al d. Lgs. N°8/2016 (‘Atti osceni in luogo pubblico’, oggi depenalizzato e sostituito da una sanzione amministrativa che va da 5mila a 30mila euro). E’ stata poi applicata la L. 48/2017, con Ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona (Daspo Urbano). Sono in corso ulteriori indagini per l’identificazione dell’uomo.

“La nostra attenzione per il Quartiere Ferrovia, con tutte le sue problematiche e criticità, per la sicurezza, il decoro, la tranquillità di residenti e passanti è sempre massima, così come l’impegno del personale preposto. Questo episodio sconcertante aveva nuovamente consegnato la città di Foggia alla denigrazione diffusa: l’auspicio è che la velocità e l’autorevolezza con cui si è arrivati all’individuazione di una delle due persone coinvolte faccia riflettere e desistere chiunque, per rispetto per sé stessi e per la comunità” le parole del comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo.

“Ringraziamo i nostri agenti in servizio per strada, ringraziamo chiunque ami e rispetti una città che dobbiamo sentire davvero nostra, chiunque si impegni e lotta ogni giorno perché nessuno la calpesti e la oltraggi. Al Quartiere Ferrovia e ovunque” dichiarano la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano.