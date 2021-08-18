Di seguito il comunicato:



Armi, rievocatori, narrazioni, giochi, musica ed enogastronomia nei due week end di living history.

Un cammino e una narrazione. Torna con qualche novità lo storico evento “La Battaglia dell’XI secolo”. Quest’anno tema centrale saranno “I Racconti” con una formula modificata rispetto alla sola battaglia tra Normanni e Bizantini.

E allora non resta che segnare in calendario il duplice appuntamento nei week end del 28 e 29 agosto e dell’ 11 e 12 settembre a Taranto. Nella suggestiva Oasi dei Battendieri (strada provinciale 78), tra le sponde del mar Piccolo e le acque sorgive carsiche del fiume Cervaro, i visitatori saranno connessi in un unico circuito fatto di storie, rievocatori, personaggi, spettacoli e degustazioni. Armi e soldati in questa rappresentazione storica «in living action» dell’XI secolo delle ricche terre del sud Italia. In particolare, degli scontri per il loro possesso. Un evento storico, da anni tra i più attesi di Puglia e conosciuto a livello nazionale.

In compagnia di rievocatori storici, sarà possibile vivere un percorso interattivo nell’epoca dove il pubblico potrà prendere parte alle diverse attività laboratoriali: dal tiro con l’arco ai giochi del tempo. E poi scontri di milites, racconti, armature, sfarzose vesti dei nobili bizantini e ambiziosi normanni del Nord. Al termine, uno spettacolo serale tra intrattenimento musicale, artistico, narrativo di artisti performer e degustazione enogastronomica di ispirazione storica. Al calar del sole, tra gli ulivi e le suggestioni della macchia mediterranea, il pubblico- accompagnato dalle melodie medievali di Musica Historica- potrà assistere alla narrazione delle gesta di uomini e delle vicende accadute nell’anno Mille attraverso quattro racconti teatralizzati. Il 28 agosto e l’11 settembre andrà in scena “Boemondo I e la Crociata”, il 29 agosto “Fiumi di Sangue” e il 12 settembre “Oria Fumosa”.

Il percorso nel tempo, sia sabato che domenica, avrà inizio alle ore 17 e terminerà alle 21 circa. Si potrà comunque usufruire dei servizi di degustazione sino alle 23. Ingresso 9 euro, gratis per bambini sotto gli 8 anni e accompagnatori disabili. Ticket on line //www.eventbrite.it/e/biglietti-la-battaglia-dellxi-secolo-i-racconti-166043383229 e per info 340.5556114.

L’evento, a cura dell’Associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine è patrocinato da Comune di Taranto e Regione Puglia e sostenuto dall’assessorato regionale all’Industria turistica e culturale gestione e valorizzazione dei beni culturali. Rientra nel progetto ‘Taras lives again’ promosso dall’associazione. Partner sono l’Università di Foggia- Dipartimento di studi Umanistici vincitore del progetto “Fish and Chips Cultural Heritage Identity and Participated Societies” e l’istituto Pitagora di Taranto. Preziosa la collaborazione dell’associazione Oasi dei Battendieri.