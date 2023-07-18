Di seguito il comunicato:

Mario Contino non necessita certo di troppe presentazioni, il noto scrittore e ricercatore pugliese (anche se nato ad Agropoli, in Campania, ed estremamente legato al Cilento) vanta decine di pubblicazioni librarie e collaborazioni con famosissime e autorevoli riviste di rilevanza nazionale.

Attualmente Contino è considerato tra i massimi esperti italiani sulle fenomenologie cosiddette “del paranormale” e sul folclore.

Lo studioso vive attualmente in Puglia (a Monopoli), regione che ha saputo incuriosire Contino e convincerlo che il folclore potesse rappresentare non solo un tesoro dal punto di vista socio-culturale ma anche sotto l’aspetto turistico-economico.

Miti e leggende attraggono turisti, succede da decenni in Scozia, negli USA, in Romania e in tante altre parti del mondo. In Italia si potrebbe sfruttare lo stesso fattore, ovviamente solo se proposto con la serietà che contraddistingue l’autore in oggetto.

“Il folclore rappresenta l’insieme delle conoscenze popolari sulle quali è stata fondata la nostra società moderna. Salvaguardare usi e costumi, miti e leggende, superstizioni e tradizioni, significa salvaguardare il nostro passato ed imparare a rispettare il nostro presente cercando di costruire un futuro migliore” Cit. Mario Contino.

Attualmente, tra le maggiori pubblicazioni librarie di Contino, possiamo citare le seguenti:

(2013) – Ghost Hunting, tra scienza e leggende. Manuale del vero ghost hunter. Uno Editori.

(2014) – Puglia Misteri & Leggende. Artebaria Edizioni.

(2015) – Manifestazioni spiritiche; Testimonianze – Studi – Ipotesi. Risveglio Edizioni.

(2016) – Sagato, il risveglio di un drago. Augh Edizioni.

(2017) – Il segreto tra le rime. FaLvision Edizioni.

(2018) – Folletti e Fate d’Italia; Trattato sugli spiriti della natura nel folklore italiano. Uno Editori.

(2019) – 100 poesie del ribelle. Pedrazzi editore.

(2020) – Puglia Misteri & Leggende (nuova edizione). Artebaria Edizioni.

(2020) – Il diavolo e la stregoneria in Puglia. Artebaria Edizioni.

(2021) – La morte umanizzata – shinigami e tristi mietitori. IQdB edizioni

(2022) – 2021 Gli Ufo sono reali. Intermedia Edizioni.

(2023) – Apulia Mysteries & Legends. Artebaria Edizioni.

(2023) – Ghost Hunting. Quantico Edizioni.

(2023) – Folletti E Fate D’Italia. Quantico Edizioni.

Mario Contino, oltre ad essere definito a buon titolo “Lo scrittore del mistero”, è un autore poliedrico capace di esprimersi con numerosi stili di scrittura, con un linguaggio che si adatta perfettamente al messaggio che vuole trasmettere e al proprio target di riferimento.

Nell’ultima edizione del SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO (Torino 2023), l’autore è stato presente con ben 5 delle sue pubblicazioni librarie:

(2020) – Puglia Misteri & Leggende (nuova edizione). Artebaria Edizioni.

(2020) – Il diavolo e la stregoneria in Puglia. Artebaria Edizioni.

(2023) – Apulia Mysteries & Legends. Artebaria Edizioni.

(2023) – Ghost Hunting. Quantico Edizioni.

(2023) – Folletti E Fate D’Italia. Quantico Edizioni.

Oggi sono moltissimi i ragazzi impegnati a costruire la loro immagine soprattutto sui social network, Contino invece utilizza questi strumenti per divulgare storie e racconti di altri tempi, quelli che una volta venivano narrati dai nonni ai nipotini, magari accompagnati da una buona fetta di pane casereccio e pomodorini appena raccolti dal proprio orticello.

Divulgare il folclore è un impegno non indifferente, soprattutto considerando il pregiudizio che spesso si trasforma in maleducazione verso chi cerca, con serietà e professionalità, di trasmettere il suo amore per la storia, per il proprio territorio e la propria Nazione.

Persone come Mario Contino andrebbero incoraggiate e premiate per il loro impegno e la loro passione.