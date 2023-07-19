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Digithon 2023: i finalisti ELENCO Ottava edizione a Bisceglie dal 31 agosto

19 Luglio 2023
2023 finalists

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È iniziato il countdown per DigithON 2023 che torna dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie (BT): per l’ottavo anno consecutivo la cittadina pugliese si trasformerà per quattro giorni in un centro nevralgico orientato al futuro e all’innovazione, accogliendo centinaia di inventors da tutta Italia e grandi ospiti nazionali e internazionali.

Sono stati annunciati oggi al termine del DigithON Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, i finalisti che presenteranno i loro progetti di business nel corso della maratona digitale alle Vecchie Segherie davanti alla platea di analisti e investitori, per trasformare le idee digitali in realizzazioni concrete.

La call for ideas 2023 ha fatto segnare un nuovo record per le edizioni in presenza, con ben 391 candidature pervenute, portando l’ecosistema delle startup di DigithON quasi a quota 2000: sono infatti 1977 quelle registrate sul sito www.digithon.it,  il portale nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori.

Oltre alla startup competition, ogni sera Piazza Castello ospiterà il grande palco all’ombra delle millenarie torri normanne su cui grandi protagonisti del mondo delle istituzioni, delle imprese e della cultura si confronteranno sui temi legati al digitale, con un focus particolare sull’Intelligenza Artificiale, materia oggi più che mai al centro del dibattito internazionale.

Anche per l’edizione 2023 le startup finaliste di DigithON si muovono tra i comparti e le tecnologie più diverse – dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dagli NFT alla realtà virtuale e aumentata, e ancora, healthcare, sostenibilità, ePayment e Fintech, educazione, cultura, food e turismo – e arrivano da tutta Italia: 3 dall’Abruzzo, 9 dalla Campania, 5 dall’Emilia-Romagna, 8 dal Lazio, 15 dalla Lombardia, 4 dalla Marche, 13 dal Piemonte, 19 dalla Puglia, 4 dalla Sicilia, 4 dalla Toscana, 3 dal Trentino-Alto Adige, 3 dal Veneto.

Come sempre gli inventors ammessi alla maratona avranno a disposizione 5 minuti per illustrare il loro pitch e rispondere alle domande del comitato scientifico per vincere il trofeo DigithON 2023 che porta con sé anche un assegno di  10.000 offerto da Confindustria Bari e BAT e numerosi altri premi tra grant economici, promozione, percorsi di accelerazione e mentoring messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre € 50.000.

Il vincitore di DigithON 2023 sarà decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, e sarà annunciato il 3 settembre insieme alle altre idee vincenti che si aggiudicheranno uno dei prestigiosi riconoscimenti in palio. Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it e seguire gli hashtag ufficiali della manifestazione #DigithON#DigithON2023 #Fastforward.

Quest’anno, inoltre, sarà assegnata la EY Cupun progetto nato in sinergia con EY dedicato ai giovani laureandi e laureati under 30 i cui prototipi innovativi, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane, saranno presentati a DigithON: i vincitori potranno aggiudicarsi un premio del valore di € 3.000 e un iter dedicato di assunzione in EY.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e BATIntesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Nexi, Invitalia, Fincons Group, Philip Morris Italia, AIFI, Aulab, Bitdrome, Digital MagicsMeta, Binp, B4i, A.S.C., Partner istituzionali: Politecnico di BariUniversità degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.

 

In allegato l’elenco completo delle startup ammesse, i cui progetti sono consultabili sulla piattaforma www.digithon.it

 

Nome startup

Categoria

Città

Regione

Besteam

Game & Entertainment

Roma

Lazio

Involve Group S.r.l

Artificial Intelligence

Erba

Lombardia

Chameleon Trike Project

Salute e Benessere

Ancona

Marche

LexHero

Artificial Intelligence

Palermo

Sicilia

Fitporn

Food e Agricoltura

Napoli

Campania

Guardian – Safely Around

Salute e Benessere

Catania

Sicilia

Orbital Games

Game & Entertainment

Modena

Emilia-Romagna

Eat4Fit

Food e Agricoltura

Rodengo Saiano

Lombardia

Unglover – Incontra il tuo perfetto sconosciuto

Internet of Things

Milano

Lombardia

ITACA SRL

Cultura e Education

Pontecagnano Faiano

Campania

Racing Teams app

Internet of Things

Roma

Lazio

China Communication

Cultura e Education

Cesena

Emilia-Romagna

IAMHERO

Augmented & Virtual Reality

Volla

Campania

CityZ

Internet of Things

Caselle Torinese

Piemonte

HG I TECH

Augmented & Virtual Reality

Montecatini-Terme

Toscana

Proscaenia®

Media

Napoli

Campania

DeOptions

Blockchain

Torino

Piemonte

Domobite

Food e Agricoltura

Roma

Lazio

Emidio Collevecchio

Robotics

Città Sant’Angelo

Abruzzo

ReQurv – Vicky

Artificial Intelligence

Livorno

Toscana

360Track

Fintech & ePayments

Torino

Piemonte

volvero

eCommerce & Logistics

Milano

Lombardia

CarBuddy

Cross Idea

Butera

Sicilia

SunCubes s.r.l.

Industry 4.0

Milano

Lombardia

SaveRiding

Cross Idea

Roma

Lazio

TeamDifferent

Cross Idea

Trani

Puglia

Gustavo Gonzalez

Food e Agricoltura

Torino

Piemonte

Inspector.dev

Artificial Intelligence

Napoli

Campania

Garantito.it

Cross Idea

Caserta

Campania

Billoo

Fintech & ePayments

Parma

Emilia-Romagna

HERTZ

Musica

Trento

Trentino-Alto Adige

FOREVERLAND FOOD

Food e Agricoltura

Conversano

Puglia

Runtheons

Salute e Benessere

Salò

Lombardia

Math Lord

Cultura e Education

Maruggio

Puglia

Panmates

Cultura e Education

Caserta

Campania

EHI App

Media

Lizzanello

Puglia

Pierangelo Calanna

Artificial Intelligence

Aci Bonaccorsi

Sicilia

Realbowl

eCommerce & Logistics

Montagnana

Veneto

Greamm

Food e Agricoltura

Torino

Piemonte

Sportee Pass

Cross Idea

Salerno

Campania

HyperTennis

Artificial Intelligence

Torino

Piemonte

Fama Labs

Salute e Benessere

Modena

Emilia-Romagna

DigiPet

Internet of Things

Acquapendente

Lazio

OpenDomus

Cross Idea

Firenze

Toscana

MINDIT

Media

Abano Terme

Veneto

Fandeem

Game & Entertainment

Bari

Puglia

Kulto srl

Artificial Intelligence

Castilenti

Abruzzo

AWRobotics

Robotics

Roma

Lazio

AgerTech

Food e Agricoltura

Torino

Piemonte

Nano

Salute e Benessere

Bari

Puglia

MAV Reality

Augmented & Virtual Reality

Rutigliano

Puglia

MLR s.r.l.

Media

Andria

Puglia

LOQUI

Salute e Benessere

Bologna

Emilia-Romagna

Abaco Cloud

Salute e Benessere

Trani

Puglia

Lorenzo Perotta

Fintech & ePayments

Vanzaghello

Lombardia

BITBLOCKS Srl

Blockchain

Rovereto

Trentino-Alto Adige

ProfessionAI

Cultura e Education

Bari

Puglia

DISPLAID SRL SOCIETA’ BENEFIT

Cross Idea

Milano

Lombardia

Trace Technologies S.r.l

Food e Agricoltura

Nereto

Abruzzo

Recivu

Fintech & ePayments

Scandicci

Toscana

Limitless

Salute e Benessere

Nardò

Puglia

Orangogo – il motore di ricerca degli sport

Salute e Benessere

Torino

Piemonte

ADX srl

Fintech & ePayments

Milano

Lombardia

Dally Therapeutics srl

Salute e Benessere

Torino

Piemonte

ResilientX Security

Cross Idea

Torino

Piemonte

The PAAC

eCommerce & Logistics

Caserta

Campania

Hoken Tech

Blockchain

Molfetta

Puglia

leaf

Food e Agricoltura

Bari

Puglia

Wayt Travel

Turismo

Cardano al Campo

Lombardia

Agrivia

eCommerce & Logistics

Torino

Piemonte

YouAddict

Artificial Intelligence

Roma

Lazio

SiWeGO Smart Eco Transport

eCommerce & Logistics

Rovereto

Trentino-Alto Adige

Floaty*

Industry 4.0

Vanzago

Lombardia

Pikyrent

Internet of Things

Rozzano

Lombardia

E-STEP

Cross Idea

Pozzuolo Martesana

Lombardia

STARTGRAM

Fintech & ePayments

San Severo

Puglia

HT Plasma S.r.l.

Salute e Benessere

Rovigo

Veneto

GenoGra S.R.L.

Salute e Benessere

Milano

Lombardia

Tilebytes

Internet of Things

Taranto

Puglia

Pharme

Salute e Benessere

Roma

Lazio

Primate : Father of Universe

Game & Entertainment

Trani

Puglia

Sbam

Artificial Intelligence

Torino

Piemonte

Techloop

Industry 4.0

Taranto

Puglia

Novis Games

Game & Entertainment

Torino

Piemonte

Callisia

Salute e Benessere

Ancona

Marche

Bshoot

Game & Entertainment

Francavilla Fontana

Puglia

Gamedoo

Cultura e Education

Garbagnate Milanese

Lombardia

Live Information System Srl

Internet of Things

Ancona

Marche

Eduportal

Augmented & Virtual Reality

Barletta

Puglia

IntegrityKEY SRL

Food e Agricoltura

Ancona

Marche

 

 


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