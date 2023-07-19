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Caldo: Loconia 45,3 gradi. Una trasversale dal foggiano allo Ionio oltre i quaranta Caronte

19 Luglio 2023
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Superati i 45 gradi in Puglia. Dopo mezzogiorno la temperatura nel borgo di Loconia ha toccato i 45,3. L’anticiclone Caronte, come nelle previsioni, tocca oggi il picco dell’afa in questo periodo anche se le previsioni per la Puglia fanno prospettare ancora più caldo a metà della prossima settimana.

Dallo schema sotto, riferito alle rilevazioni della protezione civile della Puglia, si può notare come il bollino fucsia che rappresenta le temperature superiori ai quaranta gradi raffiguri una fascia trasversale dal foggiano alla costa ionica.

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