Di seguito il comunicato:

Il cammino verso la XXV edizione de il Libro Possibile entra nel vivo domani, venerdì 19 giugno, con una tappa speciale a Irsina, nel segno del progetto Basilicata Regione Amica. Per il terzo anno consecutivo il festival rinnova così il legame culturale e simbolico tra due territori del Mezzogiorno uniti dalla storia, dalla vocazione al dialogo e dalla capacità di trasformare i luoghi in comunità.

Il sagrato della Cattedrale di Santa Maria Assunta, nel cuore di uno dei borghi medievali più antichi e suggestivi della provincia di Matera, ospiterà per la prima volta una serata targata Il Libro Possibile.

Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede alle ore 20.15 Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice e volto pubblico nelle battaglie per i diritti civili e contro le discriminazioni di genere, autrice tra gli altri di Il coraggio di essere una farfalla (Piemme). Alle ore 21.00 sarà la volta di Tiziana Ferrario, giornalista e inviata, autrice di Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff (Fuoriscena). Chiuderà la serata, alle ore 21.45, Paolo Crepet, psichiatra, sociologo e saggista, in libreria con Riprendersi l’anima (HarperCollins).

L’appuntamento, a ingresso libero, è una evento di avvicinamento al festival 2026 e accoglierà nel suo patrimonio storico le riprese delle nuove puntate di Fedora, la serie podcast di interviste con gli autori targata #iLP26 e disponibile sul canale YouTube ufficiale. La serata di Irsina darà vita a tre nuove puntate del format audio-video del Libro Possibile, portando il racconto degli autori dentro uno dei luoghi simbolo della Basilicata più autentica.

Ispirato all’universo di Italo Calvino, Fedora esplora il pensiero, il percorso creativo e le visioni degli autori ospiti delle diverse edizioni del festival, con un linguaggio divulgativo, pop e insieme profondo. Con una media di circa 100.000 visualizzazioni a puntata, il podcast è un progetto editoriale associato a #iLP, capace di estendere la vita degli incontri oltre le piazze e di trasformare il racconto degli autori in una narrazione mediatica, on demand, accessibile e condivisa.

La serata evento è supportata dall’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, grazie a un accordo di valorizzazione siglato con il Comune di Irsina, ed è frutto della partnership con il festival, di cui la Basilicata è Regione Amica. Un progetto culturale e territoriale che valorizza le comunità locali e rafforza la collaborazione tra Basilicata e Puglia, nel segno della cultura, della promozione dei borghi e di un turismo più lento, autentico e relazionale.

L’appuntamento a Irsina anticipa un’edizione particolarmente significativa de il Libro Possibile, che nel 2026 celebra il suo XXV anniversario con il tema Discorso all’umanità. Dopo l’apertura internazionale di marzo a Londra, il festival si celebra in Puglia con oltre 300 ospiti nazionali e internazionali nelle piazze di Polignano a Mare, dall’8 all’11 luglio, e di Vieste, dal 21 al 25 luglio, tra narrativa, attualità, scienza, economia, ambiente, spettacolo, impegno civile e diritti.

Tra le prossime tappe di avvicinamento, il 25 giugno a Vieste l’iconica Drusilla Foer sarà protagonista dell’anteprima ufficiale con Parla con Dru. Chiacchiere e canzoni (Savà Produzioni Creative). Il 3 luglio, invece, il percorso verso #iLP26 proseguirà con l’Opening Party con un Sunset Show Live di Afrojack.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti: www.libropossibile.com e app ufficiale de Il Libro Possibile, disponibile per iOS e Android.

Il Libro Possibile 2026 è sostenuto dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare. La tappa speciale del festival Il Libro Possibile a Irsina è sostenuta e promossa da APT Basilicata e dal Comune di Irsina.