Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Una cornice suggestiva affacciata sul mare, la grandiosità della musica sinfonica e un cast di interpreti straordinari. Venerdì 19 giugno alle 20.30, lo Yachting Club di Taranto ospiterà “Symphonic Greatest Hits”, un evento concertistico di altissimo profilo, firmato dall’Orchestra ICO Magna Grecia sotto la direzione del Maestro Piero Romano. La serata offrirà al pubblico un viaggio musicale diviso tra il monumentale classicismo viennese di Ludwig van Beethoven e l’irresistibile brio operistico di Gioachino Rossini. Ingresso: 5euro (online: Vivaticket).

Quello in programma allo Yachting Club è il primo dei sei appuntamenti in programma in occasione del Magna Grecia Festival, rassegna musicale che, secondo consuetudine, toccherà alcuni fra i club più affascinanti e ospitali del nostro territorio.

Questo il programma:

Giovedì 2 luglio, Relais Histò: “Symphonic flamenco”. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Paolo Ponziano Ciardi, con Carlos Piñana (chitarra) e Miguel Ángel Orengo (percussioni). Ingresso: 15euro; ingresso concerto, più aperitivo: 20euro.

Mercoledì 8 luglio, Mon Rêve Resort: “All you need is love – Beatles in symphony”. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti, L.A. Chorus diretto da Luigi Leo. Ingresso: 15euro.

Martedì 21 luglio, Mon Rêve Resort: “Queen in symphony”. Orchestra ICO magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, con Magnus Bäcklund (voce). Ingresso: 15euro.

Giovedì 23 luglio, Relais Histò: “L’energia delle note”. Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta da Roberto Gianola. Ingresso: 5euro; ingresso concerto, più aperitivo: 20euro.

Martedì 28 luglio, Yachting Club: “Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno”. Orchestra ICO Magna Grecia con Radicanto. Ingresso: 10euro.

Tornando al primo appuntamento con il Magna Grecia Festival, venerdì 19 giugno alle 20.30 allo Yachting Club. Il concerto si aprirà con una delle pagine più affascinanti e monumentali del repertorio ottocentesco: il Triplo Concerto in Do maggiore op. 56 di L. Van Beethoven. Una composizione unica nel suo genere, che fonde lo spirito del concerto solistico con la musica da camera, mettendo in costante e vibrante dialogo tre strumenti solisti e l’orchestra. La seconda parte della serata sarà invece un omaggio al genio di Gioachino Rossini e al suo capolavoro più amato: La celeberrima Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia” (7′), un concentrato di energia, ritmo e crescendo rossiniani diventati parte del DNA musicale mondiale. La celebre Cavatina “Una voce poco fa” (6′), aria tra le più note e virtuosistiche del repertorio per mezzosoprano, capace di incantare per grazia e ironia.

Per dare vita a questo prezioso programma, l’Orchestra ICO Magna Grecia sarà affiancata da una terna di solisti d’eccezione, eccellenze nel panorama concertistico globale: il Maestro Gernot Winischhofer (violino), il Maestro Alexander Hülshoff (violoncello) e il Maestro Marco Schiavo (pianoforte).

A guidare l’intera compagine artistica sarà il Maestro Piero Romano, la cui bacchetta e sensibilità interpretativa garantiranno una lettura profonda e coinvolgente dei brani in programma.

Il Magna Grecia Festival è una rassegna di concerti a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia, con il patrocinio di Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC, Ministero della cultura, finanziata con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, e in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa e Five Motors.

Biglietti online su: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; orchestramagnagrecia.it .