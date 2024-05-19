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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, maltempo: allerta temporali nel pomeriggio, codice giallo dal foggiano alla valle d’Itria Protezione civile, previsioni meteo

19 Maggio 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per sette ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli,
puntualmente moderati sulla Puglia centro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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