Di Francesco Santoro:

Unità speciali di continuità assistenziale a lavoro nell’area metropolitana di Bari. Il sevizio di assistenza e cura a domicilio del malati Covid istituito dalla Regione Puglia è attivo “su tutto il territorio provinciale”. Ad annuncialo è la l’Asl della città capoluogo: “Dopo Palo-Bitonto, sono operativi anche i team in servizio nelle Usca di Gioia del Colle, Monopoli, Triggiano e Grumo Appula. I 72 medici in organico possono svolgere sino a un massimo di 8 visite per ogni turno, sono dotati dei necessari dispositivi di protezione individuali e, su chiamata del medico di medicina generale, si recano a casa dei pazienti Covid-19 per fornire assistenza sanitaria. Ogni volta che c’è bisogno”.