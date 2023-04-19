rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Quotazioni del grano “invariate al ribasso” Cia Puglia

19 Aprile 2023
GRANO PREZZI BARI 18 APRILE

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia.

Invariate le quotazioni del grano alla Borsa Merci di Bari (firma qui la petizione a difesa del grano prodotto in Italia e dei consumatori italiani: https://chng.it/mTqJyn2H7N). I valori restano nettamente al di sotto dei 400 euro/tonnellata, con una perdita di circa 230 euro dalle quotazioni massime raggiunte a giugno 2022. Da notare, nella seconda tabella, le quotazioni del grano importato dalla #Francia e dall’#Ucraina, entrambe sotto i 300 euro e in ribasso questa settimana rispettivamente di 10 e di 15 euro. Ciò che sta succedendo sul mercato del grano, con il tracollo del frumento duro italiano, merita un’attenzione e delle misure vere e concrete del Governo italiano. Se i produttori italiani saranno costretti a chiudere o a rinunciare alla più importante coltura del made in Italy, a risentirne sarà tutta la filiera della pasta e del pane, con pesanti conseguenze per i consumatori dal punto di vista della qualità e della salubrità dei prodotti. Per questi motivi crediamo sia importante firmare questa petizione: https://chng.it/mTqJyn2H7N


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione