Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia.

Invariate le quotazioni del grano alla Borsa Merci di Bari (firma qui la petizione a difesa del grano prodotto in Italia e dei consumatori italiani: https://chng.it/mTqJyn2H7N). I valori restano nettamente al di sotto dei 400 euro/tonnellata, con una perdita di circa 230 euro dalle quotazioni massime raggiunte a giugno 2022. Da notare, nella seconda tabella, le quotazioni del grano importato dalla #Francia e dall’#Ucraina, entrambe sotto i 300 euro e in ribasso questa settimana rispettivamente di 10 e di 15 euro. Ciò che sta succedendo sul mercato del grano, con il tracollo del frumento duro italiano, merita un’attenzione e delle misure vere e concrete del Governo italiano. Se i produttori italiani saranno costretti a chiudere o a rinunciare alla più importante coltura del made in Italy, a risentirne sarà tutta la filiera della pasta e del pane, con pesanti conseguenze per i consumatori dal punto di vista della qualità e della salubrità dei prodotti. Per questi motivi crediamo sia importante firmare questa petizione: https://chng.it/mTqJyn2H7N