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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per mezza regione Protezione civile, previsioni meteo

19 Aprile 2023
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L’immagine è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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