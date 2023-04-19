L’immagine è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.