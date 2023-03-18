San Marzano di San Giuseppe festeggia il suo patrono, falò e feste in programma anche in altre località della Puglia come ad esempio Locorotondo.
Oggi è, perciò, la festa del papà. Auguri a tutti i padri.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione