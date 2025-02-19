Di seguito il comunicato:

La comprensione di una storia multietnica nel corso di un ampio arco culturale è oggi fondamentale per comprendere le dinamiche di multietnicità determinate dai processi migratori.

La presenza in Puglia, nell’Alto Salento, in Valle d’Itria e nella Murgia terra dei Trulli, di importanti gruppi etnici in Età moderna: Ebrei, Slavi, Albanesi, Greci, determinò una società composita, sotto il profilo culturale, sociale ed economico.

Si svilupparono dunque elementi di connettività sociale ed economica ma anche di aperta conflittualità. Laddove era l’elemento economico e sociale a determinare le ragioni delle alleanze e dei conflitti. E dove le religioni spesso fungevano da elementi di conflittualità sociali e culturali.

Da questo punto di vista la storia della presenza, dell’acculturazione, della discriminazione del gruppo etnico ebraico, presente in passato in Puglia, educa oggi al valore odierno del multiculturalismo, della laicità dello Stato, alla valorizzazione del loro capitale umano e culturale e del dialogo con le nuove generazioni di migranti: Est-Europei ed extraeuropei provenienti dall’Africa, dal Medioriente e dalla Cina. In tal senso comprendere quanto la Puglia sia stata multietnica nella sua storia consente di capire, accettare, dialogare e aver cura insieme della koinocene del presente.

L’ incontro si svolge Mercoledì 19 febbraio 2025 alle ore 18 nel salone dell’ Upa- Università Popolare Agorà di Martina . La relazione viene tenuta dallo storico moderno, ricercatore, studioso e cultore della materia presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza, Benedetto Ligorio che ha al suo attivo diverse pubblicazioni, tra cui quelle sulle comunità ebraiche nell’ Europa dell’ Est, nei Balcani e in Puglia. Membro di diverse Associazioni scientifiche,ha partecipato a diversi convegni scientifici sui temi studiati, in Italia ed in Europa. La manifestazione è organizzata con la collaborazione degli Istituti scolastici superiori di Martina con il patrocinio del Comune e dell’ Assessorato alle Attività culturali. I saluti previsti sono quelli del professore Carlo Dilonardo, assessore alle Attività culturali, del dottor Martino Ancona, Presidente UPA. Il coordinamento è svolto dal professore Antonio Scialpi che da anni promuove iniziative su questi temi.