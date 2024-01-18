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Villa Castelli: Campus cam, accesso gratuito alla formazione musicale per i minori Progetto

19 Gennaio 2024
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Di seguito il comunicato:

Progetto “CENTRO CAMPUS CAM Muoviamo il nostro futuro”: l’accesso gratuito dei minori alla formazione musicale
Questa settimana l’Associazione di Promozione Sociale Centro Accademico Musicale con sede a Villa Castelli (Br), lancerà il progetto “CAMPUS CAM: Muoviamo il nostro futuro”, finanziato generosamente dalla Regione Puglia e cofinanziato dall’APS CAM attraverso l’Avviso “Puglia Capitale Sociale 3.0”.
Questa entusiasmante iniziativa comprenderà tre macro-attività:
  • LAB- MUSIC ACT Laboratori gratuiti di formazione musicale e partecipazione civica, destinati a 20 giovani tra i 6 e i 16 anni e a 6 ragazzi tra i 16 e i 21 anni. Con l’obiettivo di promuovere l’esperienza di partecipazione diretta alle orchestre sociali, offrendo a bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, l’opportunità di accedere gratuitamente a una formazione musicale che va oltre l’aspetto artistico, abbracciando valori di socializzazione, crescita personale e collettiva.
  • CAMPUS CAM :Due settimane di attività ludiche e ricreative incentrate su musica, cittadinanza attiva ed educazione ambientale.
  • GREEN ACT : Realizzazione di tre eventi green mensili aperti alla comunità. In collaborazione con PROCIV-ARCI e FIAB, saranno organizzati workshop itineranti a piedi e in bicicletta, oltre a un’escursione nei luoghi suggestivi del territorio di Villa Castelli.
Queste iniziative, sostenute dalla Regione Puglia e coordinate dall’APS CAM, offriranno opportunità uniche di apprendimento e coinvolgimento, contribuendo al benessere e allo sviluppo della comunità locale oltre a mirare a costruire un futuro armonioso per le nuove generazioni attraverso la musica e l’inclusione sociale.

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