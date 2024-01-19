Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 20 gennaio, per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia centrosettentrionale.
Nevicate al di sopra dei 400 – 600 metri s.l.m. sulla Puglia centrosettentrionale, con apporti al suolo moderati.
Venti: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale; forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.