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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia, maltempo: allerta per neve a quote collinari dal foggiano alla Murgia, temporali, vento e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

19 Gennaio 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 6 di domani, 20 gennaio, per diciotto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia centrosettentrionale.
Nevicate al di sopra dei 400 – 600 metri s.l.m. sulla Puglia centrosettentrionale, con apporti al suolo moderati.
Venti: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale; forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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