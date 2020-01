E il calcio di serie C girone C e serie D girone H: gli impegni delle pugliesi

Antonio Conte torna nella sua Lecce e lo fa da avversario. L’Inter cerca al “Via del Mare” tre punti per essere al passo della Juventus campione d’inverno, il Lecce ha però bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Prima giornata di ritorno nella serie A di calcio. Inizio ore 15.

Alle 17,15 di scena l’altra pugliese di serie A, quella del basket maschile. Terza giornata di ritorno, Happy Casa Brindisi-Virtus Roma. Dopo il successo di Cantù i pugliesi devono consolidare la posizione in piena zona playoff.

Impegni delle squadre pugliesi oggi in serie C girone C e serie D girone H di calcio:

SERIE C girone C ventesima giornata ore 15

Bati-Rieti

Bisceglie-Reggina

Casertana-Virtus Francavilla Fontana

Catanzaro-Monopoli ore 17,30

SERIE D girone H ventunesima giornata ore 14,30

Bitonto-Città di Fasano ore 15

Brindisi-Casarano ore 15

Fidelis Andria-Gladiator

Foggia-Nocerina

Gelbison-Francavilla in Sinni

Grumentum-Audace Cerignola

Nardò-Taranto ore 15

Sorrento-Gravina in Puglia

Team Altamura-Agropoli

