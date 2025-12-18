Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Questa mattina, in piazza Filippo D’Angiò, il Vicesindaco Nunzia Convertini, l’Assessora ai Trasporti Pasqualina Castronuovo e la Consigliera Mary Montanaro hanno consegnato quattro nuovi bus a metano all’azienda di trasporto pubblico locale Miccolis spa. Sostituiranno mezzi obsoleti sia per dimensioni sia per livello di emissioni, completando il rinnovo del parco mezzi.

I nuovi bus possono trasportare fino a 41 persone, sono muniti di pedana per l’accesso di persone con disabilità, di videocamere a bordo e di sistema di geolocalizzazione in tempo reale collegato con l’app dell’azienda Mobility Martina Franca che consente ai cittadini di conoscere subito orari, percorsi, fermate e tempi di attesa dei bus.

Sono stati acquistati con un finanziamento regionale che il Comune di Martina Franca ha ottenuto partecipando ad un avviso pubblico della Regione Puglia per l’assegnazione di risorse finalizzate al rinnovo del parco automobilistico TPL urbano. Il costo complessivo è di 1.260.000 euro.

I nuovi mezzi sono stati presentati nella zona antistante il Comando della Polizia Locale nel corso di un incontro che ha visto la presenza del Dirigente del Settore Trasporti del Comune Egidio Zingarelli e del Direttore della Miccolis Vito Marinelli.

“Sono quattro nuovi bus che completano l’ammodernamento del parco mezzi del servizio di trasporto pubblico locale e ci consentono di dismettere altrettanti mezzi a gasolio. Come Amministrazione Comunale –ha dichiarato l’Assessora ai Trasporti- esprimiamo il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine all’Assessore Pentassuglia per la costante attenzione della Regione al nostro territorio e alle esigenze della nostra comunità. Continua, dunque, il nostro impegno per rendere sempre più moderni e sostenibili dal punto di vista ambientale i mezzi di trasporto pubblico locale, infatti a novembre del 2024 altri 13 bus a gasolio sono stati sostituiti con altrettanti mezzi alimentati a metano e per fornire ai cittadini mezzi sempre più efficienti e comodi. L’obiettivo è quello di incentivare l’uso del mezzo pubblico e quindi una mobilità sostenibile. Per questo, come è noto, in questo periodo di festività natalizie, fino al 7 gennaio 2026, sui mezzi di trasporto pubblico locale a Martina si potrà viaggiare gratuitamente”.