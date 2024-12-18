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Un 43enne di origine barese, G.D.G., è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel pomeriggio di oggi a Lecce. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato all’interno di una Fiat Panda parcheggiata in via Papini, traversa di via Giammatteo, area periferica del quartiere Santa Rosa di Lecce. Ad accorgersi del cadavere sono stati alcuni passanti intorno alle 18 di oggi. L’uomo, da quanto se ne sa al momento, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto al volto.

Sul caso indaga la polizia

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