Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Un traguardo straordinario e tanta soddisfazione per la notizia ricevuta hanno accompagnato un gruppo di lavoro che fa dell’impegno e della professionalità il suo vessillo. Nella serata di lunedì 16 dicembre 2024, la Taberna Libraria di Latiano, presso la propria sede, ha potuto condividere con il pubblico presente un straordinario dono natalizio: la proclamazione del vincitore della XIV Edizione di Adotta un Esordiente, il concorso letterario dedicato alle opere prime di esordienti nel panorama librario nazionale indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado, si terrà all’interno della XXXVI Edizione del SalTo – Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio 2025 nella cornice del Lingotto Fiere del Capoluogo Piemontese.

Il sorprendente annuncio si è tenuto nel corso di una serata dedicata alla presentazione dell’ultimo libro del giornalista Rai Alessandro Cassieri dal titolo “Tra Russia e Ucraina – Diario del Conflitto dalle origini ad oggi”, edito da Rai-Libri durante la quale, a margine della conversazione sui contenuti dell’opera e la disamina geopolitica scaturita dalla colloquio condotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso, proprio per bocca del corrispondente Rai è avvenuta la proclamazione della “terna finalista” di Adotta un Esordiente, ossia l’annuncio dei 3 libri di altrettanti scrittori esordienti sullo scenario letterario italiano tra quelli segnalati dalle più importanti Case Editrici o dagli stessi componenti della Commissione Esaminatrice della competizione letteraria, che si contenderanno la vittoria di questa XIV Edizione patrocinata dalla Regione Puglia e dai Poli Biblio Museali di Puglia e sostenuta dalla BCC di Latiano e da Legacoop.