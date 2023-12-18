Napoli-Barcellona, Inter-Atletico Madrid, Lazio-Bayern Monaco. Sono tre degli ottavi di finale di coppa dei campioni. Partite di andata a metà febbraio e le tre italiane giocheranno in casa l’andata. Gli altri accoppiamenti: Porto-Arsenal, Paris Saint Germain-Real Sociedad, Psv Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenhagen-Manchester City, Lipsia-Real Madrid.
Sorteggio anche per gli spareggi di Europa League: il Milan ha pescato i francesi del Rennes, per la Roma c’è il Feyenoord. Le vincitrici degli otto spareggi saranno qualificate agli ottavi di finale in cui si trova già l’Atalanta.