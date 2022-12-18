Oggi è tutto contorno della finale.
Certo, si gioca nei campionati di serie B, serie C girone C con le partite (fra le altre) Virtus Francavilla Fontana-Viterbese alle 12; Acr Messina-Taranto, Turris-Foggia alle 12,30; Fidelis Andria-Latina alle 20,30. Si gioca in serie D e nel girone H, fra le altre partite (ore 14,30) Cavese-Brindisi, Città di Fasano-Matera, Gravina in Puglia-Martina, Molfetta-Team Altamura, Nardò-Barletta.
Certo, c’è tutto questo. Ma alle 16 (ora italiana) c’è la partita più importante del mondo. Argentina-Francia, la finale di Qatar 2022.
Pallacanestro maschile, serie A: Nutribullet Treviso-Happy Casa Brindisi alle 18,30.