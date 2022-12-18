Di Martino Abbracciavento:
Nadia, argentina che vive a Martina Franca, nella foto festeggiava a Bari il raggiungimento della finale. Oggi, come altri pugliesi, festeggia a Napoli l’Argentina campione del mondo di calcio.
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