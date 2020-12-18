Di Francesco Santoro:



«Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza dell’indice Rt della trasmissibilità rispetto alla settimana precedente nell’intero Paese, con ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto)». Questo il contenuto della bozza del report settimanale sull’evoluzione della pandemia da Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. La Puglia, quindi, non sarebbe tra le aree a rischio del Belpaese. Stando alla ricognizione effettuata da Iss e dicastero della Sanità, l’ormai familiare Rt raggiunge quota 0,86 a livello nazionale. «L’incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese- recita la bozza del documento-. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree».