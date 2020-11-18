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Barletta: ospedale da campo. Martina Franca: da oggi tamponi drive in, su indicazione Asl Nel nosocomio della valle d'Itria stop a ricoveri: è prossima la zona Covid. Bari: al "Di Venere" la ripresa di ostetricia e ginecologia

18 Novembre 2020
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Di Stefano Inchingolo:

Quasi ultimato l’ospedale da campo di Barletta. Il primo in Puglia. I lavori procedono a ritmo serrato per consentire, tra meno di una settimana, di accogliere i primi pazienti. Tende, attrezzature e container occupano il parcheggio del “Dimiccoli”, il nosocomio cittadino. Il compito di allestirlo è stato affidato alla Marina Militare. L’operazione rientra nell’ambito dell’operazione Igea voluta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Previsti 40 i posti letto: serviranno ad alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera della Bat e nel resto della regione. La Forza navale metterà a disposizione il personale medico e infermieristico, i macchinari necessari, ventilatori polmonari compresi, e anche le infrastrutture. L’Asl, invece, si occuperà dei farmaci, della mensa, della rete wi-fi e dei tamponi.

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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari:

Sono riprese stamattina alle 8 le attività di ricovero dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Di Venere”. In particolare sono state ripristinate le prestazioni ostetriche, ginecologiche e oncologiche in elezione, mentre quelle in urgenza non hanno subito alcuna interruzione. Grazie alla collaborazione delle altre strutture sanitarie del territorio, pubbliche e private convenzionate, il piano di riorganizzazione ha funzionato a dovere, rispondendo efficacemente alle esigenze di una vasta utenza.

Il prof. Mario Vicino, direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia, sottolinea che «l’attività riprende normalmente e in massima sicurezza dopo le operazioni di sanificazione e la favorevole conclusione dello screening su tutto il personale in servizio».

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A Martina Franca da oggi operativo il servizio di drive in per l’effettuazione di tamponi. Si tiene nel foro boario della contrada Ortolini. La struttura (foto) è stata allestita dalla protezione civile. L’effettuazione dei tamponi non è su base volontaria ma i nominativi vengono indicati dall’Asl.

Nell’ospedale di Martina Franca stop ai ricoveri. Il nosocomio è peraltro in procinto di ospitatr una quarantina di posti letto per la cura del corona virus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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