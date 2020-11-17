Di Anna Lodeserto:

Il gruppo Amico di Davide è a lavoro per progettare il Dopo di Noi. Il giorno 13 dicembre 2016 è stata adottata la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Alla base della succitata Convenzione vi è la necessità di tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.

Sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo Amico di Davide sono numerosi gli incontri che si svolgono per trattare questo importante quanto delicato tema.

Giancarlo Cicchetti ha moderato ieri l’incontro tenutosi live su a cui hanno partecipato la dott.ssa Monica Caviglia (coordinatrice pedagogica RSA Cascina Rossago) e Fabrizio Guglielmi (portavoce del Forum Agricoltura Sociale Puglia).

Cascina Rossago è la prima Farm Community in Italia, voluta fortemente e curata dalla Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus Pavia.

“La Cascina Rossago – ha dichiarato la dott.ssa Caviglia – ha visto la luce nel 2002 per iniziativa di un gruppo di famiglie, cinque per l’esattezza, in collaborazione con il Laboratorio Autismo dell’Università di Pavia. La Fondazione – ha continuato la responsabile pedagogica – ha individuato sulle colline dell’Oltre Po’ un’azienda agricola dismessa ed ha deciso di realizzare lì una struttura pensata per accogliere persone adulte con disturbi dello spettro autistico.”

Ad oggi la Cascina Rossago presenta tre nuclei abitativi per otto persone (gli ospiti sono in totale 24) molto simili a nuclei familiari e ben lontani dall’essere assimilabili alla classica idea di Istituto.

La struttura ospita spazi per laboratori, è provvista di un orto e di una stalla ove gli ospiti, seguiti e supportati da un team di professionisti ed educatori, si occupano di 20 alpaca.

“Cascina Rossago – ha affermato nel corso la dottoressa Monica Caviglia – è nata da un sogno ed è estremamente importante credere nei sogni e coltivarli.”

“Anche in Puglia – ha sostenuto Fabrizio Guglielmi – vi sono strutture che si sono attivate per garantire interventi di qualità su persone fragili. Sarebbe auspicabile che tali esperienze si replicassero.”

Non facile mutuare il modello Cascina Rossago in Puglia ed in altre zone d’Italia ma non è impossibile.

Cascina Rossago nasce da anni di studio e di osservazione, di ricerca fondi (i fondatori hanno investito oltre che il proprio capitale umano anche fondi attinti dal patrimonio personale) fino al momento in cui è diventata realtà.

Affinché il progetto diventasse concreto sono stati indispensabili i sovvenzionamenti giunti da privati ed enti pubblici.

Insieme si può dar vita ad un sogno per far sì che tutti abbiano la possibilità di vivere degnamente.

“Casina Rossago è il luogo di vita e di lavoro per adulti con autismo, è un’umanità ritrovata.”