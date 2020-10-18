rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 11385 positivi a test corona virus, incremento di 301 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione. Dpcm: accordo governo-Regioni, chiusura ristoranti alle 24 e stretta su movida nelle zone a rischio

18 Ottobre 2020
IMG 20200227 200332

Accordo governo-Regioni su contenuti del nuovo decreto del presidente del Consiglio, che Giuseppe Conte presenterà nelle prossime ore. Stretta sulla movida nelle zone più a rischio, chiusura dei ristoranti alle 24, fra le misure su cui c’è l’intesa.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

 

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 18 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 4633 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 301 casi positivi: 154 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 30 in provincia BAT, 75 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 attribuito a un residente fuori regione (1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito).

 

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat.

 

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  488.758 test.

 

5.517 sono i pazienti guariti.

 

5.233 sono i casi attualmente positivi.

 

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.385, così suddivisi:

 

4782 nella Provincia di Bari;

 

1060 nella Provincia di Bat;

 

874 nella Provincia di Brindisi;

 

2696 nella Provincia di Foggia;

 

940 nella Provincia di Lecce;

 

944 nella Provincia di Taranto;

 

85 attribuiti a residenti fuori regione;

 

4  provincia di residenza non nota.

 

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

 

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18.10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/C5f0m

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione