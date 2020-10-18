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Il Casarano vìola Gravina in Puglia e va in testa con il Sorrento che espugna Taranto Calcio serie D girone H, quarta giornata RISULTATI E CLASSIFICA

18 Ottobre 2020
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SERIE D girone H quarta giornata

Città di Fasano-Brindisi 2-0

Fidelis Andria-Az Picerno 1-2

Francavilla in Sinni-Lavello 2-1

Gravina in Puglia-Casarano 1-3

Molfetta-Audace Cerignola 2-1

Nardò-Puteolana 1-0

Portici-Real Agro Aversa 3-2

Taranto-Sorrento 1-2

Team Altamura-Bitonto 2-3

 

CLASSIFICA

10 Casarano, Sorrento

8 Brindisi

7 Az Picerno, Francavilla in Sinni, Lavello, Taranto, Team Altamura

6 Bitonto, Molfetta

4 Città di Fasano, Fidelis Andria, Portici

3 Gravina in Puglia, Nardò, Puteolana, Real Agro Aversa

2 Audace Cerignola

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