SERIE D girone H quarta giornata
Città di Fasano-Brindisi 2-0
Fidelis Andria-Az Picerno 1-2
Francavilla in Sinni-Lavello 2-1
Gravina in Puglia-Casarano 1-3
Molfetta-Audace Cerignola 2-1
Nardò-Puteolana 1-0
Portici-Real Agro Aversa 3-2
Taranto-Sorrento 1-2
Team Altamura-Bitonto 2-3
CLASSIFICA
10 Casarano, Sorrento
8 Brindisi
7 Az Picerno, Francavilla in Sinni, Lavello, Taranto, Team Altamura
6 Bitonto, Molfetta
4 Città di Fasano, Fidelis Andria, Portici
3 Gravina in Puglia, Nardò, Puteolana, Real Agro Aversa
2 Audace Cerignola