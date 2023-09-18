Di seguito il comunicato:

Ad un anno dall’avvio dello Sportello Unico Digitale, la Zes Ionica ha organizzato un press tour internazionale ed una giornata di studio e di approfondimento sulle prospettive della Zes dal titolo “ZES: Rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud”.

Si tratta di tre giornate di lavoro, dal 17 al 19 settembre, articolate tra la Basilicata e la provincia di Taranto. Nelle prime due giornate la presenza della stampa estera invitata per promuovere le opportunità di sviluppo dei territori nel mondo. Si tratta di alcune della più prestigiose testate giornalistiche internazionali, come il New York Times e il Guardian dagli Stati Uniti, la BBS dalla Gran Bretagna, Agence Maroccaine De Press dal Marocco, l’agenzia di stampa Anadolu dalla Turchia, PAP Agenzia di Stampa Polacca e la Tv nazionale Polsat Polish Television.

L’evento conclusivo si terrà martedì 19 settembre a partire dalle ore 9.30 nella sede di Palazzo d’Aquino a Taranto. Si tratta di una giornata di studio e di confronto sul valore delle zone economiche speciali quale strumento di politiche economiche per l’attrazione di nuovi investimenti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe:



Lunedì 18 settembre alle ore 10.00 presso l’Aeroporto di Grottaglie il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, interverrà insieme al presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, alla presenza del Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Jonica interregionale Puglia–Basilicata, Floriana Gallucci, nell’ambito dell’evento “ZES: Rotta verso lo sviluppo sostenibile del Sud” sul valore delle zone economiche speciali quale strumento di politiche economiche per l’attrazione di nuovi investimenti.

Si tratta di una tappa delle tre giornate di lavoro, dal 17 al 19 settembre, tra la Basilicata e la provincia di Taranto organizzate dalla Zes Ionica che prevede un press tour internazionale (a cui hanno aderito alcune della più prestigiose testate giornalistiche internazionali) ed una giornata conclusiva di studio e di approfondimento sulle prospettive della Zes.