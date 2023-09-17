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Apricena: venerdì presentazione del nuovo singolo di Roberta Palumbo "Ruba di notte l'amore"

18 Settembre 2023
Locandina Roberta Palumbo 22 settembre Apricena

Di seguito il comunicato:

Appuntamento venerdì 22 settembre ad Apricena, in provincia di Foggia, alla presentazione del nuovo singolo della talentuosa cantante pugliese Roberta Palumbo, dal titolo “Ruba di notte l’amore”.

L’evento si svolgerà alle ore 19.30 nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura, in Piazza Federico II, alla presenza del Sindaco Antonio Potenza e dell’Amministrazione comunale.

Roberta Palumbo, poliedrica artista originaria di Apricena, dichiara: «”Ruba di notte l’amore” non è solo il primo lavoro da cantautrice, ma è la mia vita condensata in musica e parole. Un dialogo aperto con il pubblico: dalla diagnosi della sclerosi multipla alla rinascita. Un inno alla vita, al coraggio e alla gioia. Perché non è ciò che ci accade a fare la differenza, ma come reagiamo».

Testo e musica del brano sono stati scritti da Roberta Palumbo e Nicola Giuliani. Arrangiamento e registrazione di Nicola Scagliozzi presso F.M.A. Studio, con la collaborazione dei brillanti musicisti Nando Luceri, Emanuel Castelluccia, Emanuele Filella e Lorenzo D’Erasmo.

Questo importante progetto è stato prodotto dall’Associazione Rione Popolare e dal suo lungimirante Presidente Rocco Gesualdi nell’ambito del travolgente Ballinsé: Festival Internazionale dei balli, dei suoni, della danza e della cultura popolare che si svolge in agosto a Panni (Fg) e che ha fatto da sfondo alle riprese del video ufficiale “Ruba di notte l’amore” a cura del regista e videomaker Niki dell’Anno.

Si ringrazia lo Sponsor Santissimo Puglia – Vini Longo – Apricena.

Dal 22 settembre “Ruba di notte l’amore” è su Spotify, sui principali digital stores e sul canale Youtube.


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