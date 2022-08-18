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Pierluigi Lopalco candidato al Senato nel collegio uninominale di Lecce Elezioni politiche

18 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Articolo Uno:

Qualche ora fa ci è stato comunicato che la richiesta di Articolo Uno Puglia di candidare il prof. Pierluigi Lopalco è stata accettata. Correrà per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Lecce. Riteniamo questo un fatto importante che, oltre che premiare le qualità di una persona di caratura internazionale, riconosce la giusta dignità al nostro partito. A questo punto chiediamo a Francesca Irpinia, altra nostra candidata nel collegio di Taranto, di rimuovere ogni perplessità e di accettare la candidatura. Ringraziamo allo stesso tempo Adalisa Campanelli e Adriano Merico per la loro dichiarata disponibilità e chiamiamo tutti all’impegno e alla lotta. Come sempre.


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