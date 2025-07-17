Di seguito il comunicato:

Valorizzare i centri storici di Manduria e San Pietro in Bevagna, trasformando vicoli e piazze in un palcoscenico per artisti e offrendo a turisti e residenti due eventi gratuiti e di grande suggestione. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, in questa estate 2025 tornano Buskers Festival e Manduria ’80 Festival. Il primo si svolgerà a San Pietro in Bevagna il prossimo 26 luglio, l’altro a Manduria il 29 agosto.

L’organizzazione è a cura dell’associazione ArchiTA Festival e del comune di Manduria, con il supporto della regione Puglia, di Popularia OdV e il patrocinio morale di Confcommercio Taranto.

«La precedente edizione – commenta il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro – ha trasformato piazze, slarghi e chiostri in palcoscenici diffusi di musica, arte e cultura. Abbiamo registrato un grandissimo afflusso di visitatori e regalato l’immagine più bella della nostra città. Quest’anno siamo felici di poter annunciare il ritorno di questi due eventi, con la scelta di puntare sia al centro e al centro storico che alla zona della marina».

«Anche in questa estate – dichiara Luigia Lamusta, assessora al Turismo e grandi eventi del comune di Manduria – ci rivolgiamo a residenti e turisti, offrendo due serate di grande impatto che l’anno scorso ci hanno regalato grandi numeri in termini di presenze. Puntiamo a valorizzare Manduria e la sua marina attraverso l’intrattenimento, ma anche la promozione del patrimonio naturalistico, storico e artistico».

Ed ecco allora che è tutto pronto per la magica notte del Buskers Festival, dedicata all’antica arte dello spettacolo di strada, tra saltimbanchi, giocolieri e tante altre attrazioni, ma anche ricchissima di musica con concerti e dj set. Grande protagonista sarà anche il luogo stesso scelto come location di questa edizione: San Pietro in Bevagna. Qui, complici due visite guidate gratuite, sarà possibile scoprire il fiume Chidro e il santuario della chiesa di San Pietro. La prima visita, con partenza alle ore 19, sarà una vera e propria immersione nella natura, nelle leggende e nei racconti su questo luogo, parte delle Riserve naturali di Manduria. La seconda, con inizio alle 21, riguarda invece il santuario con la sua storia lunga 2000 anni. Dall’arrivo dell’apostolo Pietro alla presenza bizantina, passando per le grancìe benedettine. Non da ultime, le tradizioni ancora legate al culto che la città conserva e preserva con orgoglio.

Ogni tour guidato, realizzato in collaborazione tra associazione ArchiTa Festival e cooperativa Spirito Salentino, prevede una capienza di 30 persone. Per partecipare, basta solo prenotarsi tramite WhatsApp al numero 338.1340466.