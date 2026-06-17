Di seguito il comunicato:

Da giovedì 18 a domenica 21 giugno la Lucie Foundation proporrà la prima edizione dell’Ostuni Foto Festival (OFF), una kermesse internazionale diffusa, dedicata alla fotografia contemporanea e pensata per unire professionisti, appassionati e nuove generazioni di autori in un dialogo aperto tra linguaggi, visioni e culture.

La Città Bianca per quattro giorni diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da mostre, incontri, performance e momenti di partecipazione attiva che renderanno la fotografia un’esperienza condivisa e accessibile a tutti.

Il festival presenterà gratuitamente mostre personali e collettive (che inaugureranno il primo giorno dalle 13:00 alle 21:00), firmate da alcuni tra i più importanti fotografi della scena internazionale. Tra gli autori delle personali figurano Steve McCurry, Nino Migliori, Peter Muller, Mayco Naing, Carol Guzy, Lynsey Addario, Arash Khamooshi, Maryam Rahmanian, Katerina Angelopoulou e Abbey Hepner. Accanto alle personali, il programma espositivo include quattro grandi collettive tematiche — Resistenza, Premio di Fotogiornalismo, Pietra su Pietra e Archivio del Trauma — che riuniscono fotografi provenienti da tutto il mondo e offrono uno sguardo plurale su conflitti, memoria, territorio e fragilità contemporanee.

Nelle ore serali saranno proposte varie proiezioni. Tra queste ci sarà “Visioni dalla Puglia” è una mostra collettiva che riunisce fotografi pugliesi con uno sguardo sofisticato e contemporaneo, al di là dei cliché tradizionali, per offrire prospettive innovative sulla loro terra.

OFF sarà anche un festival partecipativo. La città accoglierà workshop, incontri con gli autori e letture portfolio, insieme a due iniziative aperte al pubblico: la “Photo Marathon Ostuni”, una maratona fotografica di ventiquattro ore dedicata al racconto della città e del suo territorio, in programma dalle 8.30 del 19 giugno alle 9.00 del 20 giugno, e il “Concorso Giovani OFF”, rivolto ai ragazzi dai dodici ai diciotto anni, che potranno presentare i propri scatti entro il 10 giugno e vedere le opere vincitrici esposte durante il festival.

Non mancheranno Artists Talk & Symposiums Portfolio Review Workshop e masterclass, tra le quali interverrà come ospite d’onore James Nachtwey (premiato Lucie Award 2004).

Gli eventi si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi di Ostuni, tra cui Chiostro di San Francesco, Artspace (Viale Crispi), House of Lucie Ostuni (Corso Garibaldi 164), Art Studio (via Maresca 45), Garibaldi Gallery (Corso Garibaldi 141), Chiostro delle Poste Centrali, Confraternita del Purgatorio, Palazzo Cirignola, Palazzo Tanzarella, Ramunno Loft (via G. Lanza 9).

“Questa manifestazione nasce con l’idea di essere un ponte tra culture e visioni – ha affermato Hossein Farmani, Presidente della Lucie Foundation e fondatore del festival –. Sarà una piattaforma internazionale dedicata alla fotografia, capace di favorire scambio culturale, ricerca e sperimentazione. In questa cornice Ostuni diventa un palcoscenico globale, dove la fotografia può raccontare, con forza e sensibilità, il mondo in cui viviamo”.

Il programma completo è visibile sul sito https://ostunifotofestival.com.