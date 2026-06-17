Di seguito il comunicato:

Giovedì 18 giugno Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, inaugurerà a Bari un nuovo spazio dedicato ai libri e all’intrattenimento. All’evento è attesa la presenza del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, il Sindaco della città Vito Leccese, l’Assessore alla Cultura e l’Assessore allo Sviluppo Locale.

Con una superficie di circa 70 metri quadrati e un layout moderno, il Mondadori Bookstore è stato progettato per soddisfare le esigenze di ogni fascia di pubblico, con l’obiettivo di diffondere la cultura e di promuovere la lettura. Ad accogliere le lettrici e i lettori gli appassionati librai del punto vendita di Via Gaetano Salvemini 62 e un catalogo di 6.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica e varia.

“Dare vita ad una libreria è, prima di tutto, un atto d’amore verso la comunità e con questa apertura vogliamo restituire al quartiere uno spazio di sosta, riflessione e scoperta.”, afferma Marco Amoruso, affiliato Mondadori Store. “Crediamo fermamente che le librerie siano i polmoni della città: luoghi vivi dove le storie sui rami incontrano le persone nelle strade”, conclude Amoruso.

La libreria ospita tutte le novità con specifiche aree tematiche pensate per soddisfare i gusti di tutti i lettori, come We are Junior, lo spazio per i lettori più giovani, che include giochi didattici e libri illustrati per stimolare la loro fantasia con le storie più curiose; Just Comics, il reparto dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti; e My New Romance, il nuovo concept rivolto a chi ama l’universo romance, uno dei generi letterari più amati del momento. L’offerta del punto vendita è infine arricchita da una selezione di libri in lingua originale, oltre ad un’ampia sezione dedicata a cartoleria, giocattoli, gadget e gift card. La libreria sarà la sede anche di diversi eventi ed iniziative con scuole e istituzioni locali.

Il Mondadori Bookstore di Bari è al servizio dei lettori anche online: i clienti potranno essere aggiornati attraverso le pagine di Instagram e Facebook. Inoltre, potranno entrare in contatto con la libreria attraverso i servizi digitali di Mondadoristore.it per verificare la disponibilità di un libro, ordinarlo, ritirarlo in negozio o farselo spedire a casa. Tra i servizi disponibili sarà presente anche Zeercle, la piattaforma che consente alle persone di vendere i propri volumi oltre che CD, vinili, videogiochi fisici, DVD e Blu-ray, ricevendo in cambio una gift card corrispondente al valore attribuito ai prodotti, da utilizzare nelle librerie e sul sito mondadoristore.it

Mondadori Store rappresenta la più estesa rete di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi dalle grandi città ai centri più piccoli. Presidi culturali attivi su tutto il territorio nazionale, con insegna Mondadori Bookstore, in gestione diretta e in franchising, e con le librerie di proprietà Mondadori Bookstore | MA, Mondadori Duomo e Rizzoli Milano. Mondadori Store è attivo online con il sito di e-commerce Mondadoristore.it e la formula bookclub.

MONDADORI BOOKSTORE

Indirizzo: Via Gaetano Salvemini 62, 70125, Bari, BA

Telefono: 370.1414119

Orari: lun-sab 9:00-20:00 / dom 9:00-13:00

E-mail: mondadoribarisalvemini@gmail.com

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