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Raffaella Carrà: oggi sarebbero stati ottanta anni La donna che ha innovato il costume degli italiani con stile e sconfiggendo i pregiudizi

18 Giugno 2023
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Oggi Raffaella Carrà avrebbe compiuto ottanta anni. Ci ha lasciati due anni fa ma nella memoria degli italiani e non solo, è sempre più che viva. Non solo italiani perché da Madrid a New York, l’ottantesimo anniversario della nascita di Raffaella Pelloni è celebrato in molte parti del mondo.

Raffaella Carrà, dal tuca tuca all’ombelico scoperto in tv alle canzoni d’amore più o meno audaci, è sempre andata avanti rispetto al costume del periodo in Italia. Ha sempre tenuto in nessuna considerazione i pregiudizi ed è stata un’innovatrice, sempre con stile, da conduttrice, ballerina, cantante.

(foto: tratta da Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 


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