Oggi Raffaella Carrà avrebbe compiuto ottanta anni. Ci ha lasciati due anni fa ma nella memoria degli italiani e non solo, è sempre più che viva. Non solo italiani perché da Madrid a New York, l’ottantesimo anniversario della nascita di Raffaella Pelloni è celebrato in molte parti del mondo.

Raffaella Carrà, dal tuca tuca all’ombelico scoperto in tv alle canzoni d’amore più o meno audaci, è sempre andata avanti rispetto al costume del periodo in Italia. Ha sempre tenuto in nessuna considerazione i pregiudizi ed è stata un’innovatrice, sempre con stile, da conduttrice, ballerina, cantante.

(foto: tratta da Wikipedia)