Di Francesco Santoro:



«Si sono verificati focolai epidemici, alcuni innescati da casi di importazione. Un focolaio sembra apparentemente autoctono. Questa variante è molto più contagiosa delle altre ed è questo che preoccupa assieme al fatto che occorrono due dosi di vaccino (ad eccezione del monodose Janssen) per essere adeguatamente protetti da forme di Covid-19 grave o sintomatico». Così la professoressa Maria Chironna, docente di Igiene dell’Università degli studi di Bari e responsabile del laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità pubblica del Policlinico di Bari, sulla diffusione in Puglia del ceppo virale isolato in India. Una cinquantina i casi della cosiddetta variante delta registrati oggi dall’Istituto zooprofilattico interregionale. «La buona notizia è che i vaccini funzionano- commenta Chironna-. Sulle aperture indietro non si può tornare, ma servono prudenza e responsabilità. Sul piano del monitoraggio e della sorveglianza epidemiologico-molecolare, invece, serve alzare la guardia per scongiurare una maggiore diffusione».

Fondazione Gimbe ha parlato di «notevoli e ingiustificate differenze regionali» in relazione alla capacità del sistema di effettuare i tamponi, sottolineando che in Puglia vengono testate in media 46 persone al giorno ogni 100mila abitanti (dato aggiornato al 15 giugno): numero in continua decrescita che colloca la regione all’ultimo posto in Italia, molto al di sotto della media nazionale (107 ogni 100mila). «Dovrebbe essere implementata l’attività di contact tracing e bisognerà dare maggior impulso alla campagna vaccinale- afferma Chironna-. E approfittare dell’estate che dovrebbe garantirci un po’ di respiro in considerazione della ormai abbastanza acclarata stagionalità di Sars-CoV-2».