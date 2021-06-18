Inizia un periodo di gran caldo anche in Puglia. Anche se oggi Bari figura, tra le città campione, con il bollino verde (in altre zone d’Italia sono già all’arancione) l’entroterra stando alle previsioni fa registrare oggi temperature massime elevate. Nel foggiano si prospettano 36-37 gradi. Per l’intera regione sarà un crescendo, sempre secondo le previsioni, fino a metà

della prossima settimana con un avvicinamento ai quaranta gradi che in realtà, standalle previsioni, potrebbero essere superati nel foggiano ed a Taranto.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)